ジュネーブ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 国際赤十字・赤新月社連盟 (IFRC)は、世界的大手プロフェッショナル・サービス企業のエーオン、Lloyd’s Disaster Risk Facility、Centre for DISASTER PROTECTIONと共同で、災害対策に関する先駆的な取り組みを発表しました。その革新的なリスク移転メカニズムにより、災害発生時に迅速かつ機敏なサポートを活用することができます。本ツール は、 IFRCの災害救援緊急基金(DREF)を支援するものです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230906618332/ja/

The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) launches a groundbreaking financial mechanism to transform disaster response. (Photo: Business Wire)