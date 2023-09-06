リビウ市長「共に乗り越えたい」 ウクライナから来日、神戸で講演
2023年09月06日20時53分
来日したウクライナ西部リビウのサドビー市長は６日、神戸市内で講演し、ロシアによる侵攻後、世界中からの支援によってリビウで医療施設が次々と整備されていると謝意を表明した。ただ、義肢の不足など課題を指摘。「問題を共に乗り越えて前に進みたい」と語り掛け、寄付など一層の支援を要請した。
リビウ市長「共に乗り越えたい」 ウクライナから来日、神戸で講…
2023年09月06日20時53分
来日したウクライナ西部リビウのサドビー市長は６日、神戸市内で講演し、ロシアによる侵攻後、世界中からの支援によってリビウで医療施設が次々と整備されていると謝意を表明した。ただ、義肢の不足など課題を指摘。「問題を共に乗り越えて前に進みたい」と語り掛け、寄付など一層の支援を要請した。
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