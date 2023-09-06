円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年09月06日20時30分
【ロンドン時事】６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日本の通貨当局による為替介入が警戒される中、１ドル＝１４７円台前半で取引された。正午現在は１４７円３２～４２銭と、前日午後４時比３３銭の円高・ドル安。
円、１４７円台前半 ロンドン外為
2023年09月06日20時30分
【ロンドン時事】６日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日本の通貨当局による為替介入が警戒される中、１ドル＝１４７円台前半で取引された。正午現在は１４７円３２～４２銭と、前日午後４時比３３銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル