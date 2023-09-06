政府は６日、日本学術会議の在り方を検討する有識者懇談会（座長・岸輝雄東京大名誉教授）の第２回会合を内閣府で開いた。組織運営の基本的な指針として、従来の「活動面での政府からの独立」「会員選考における自主性」などに加え、「経済界の関与」を重視すべきだとする意見が有識者から出た。