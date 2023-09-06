今を知り過去を学んで明日を読む 新聞週間の代表標語決定
2023年09月06日16時36分
１０月１５日から始まる第７６回新聞週間を前に、日本新聞協会は６日、今年度の「新聞週間標語」入選作を決定した。応募総数は１万１２４９編で、代表標語には札幌市の片野ゆかりさん（３１）の「今を知り 過去を学んで 明日を読む」が選ばれた。
佳作には福島県郡山市の保育園児、浅野真緒さん（６）の「きょうもよめた すこしだけおねえさんになった」など１０編を選んだ。
今を知り過去を学んで明日を読む 新聞週間の代表標語決定
2023年09月06日16時36分
１０月１５日から始まる第７６回新聞週間を前に、日本新聞協会は６日、今年度の「新聞週間標語」入選作を決定した。応募総数は１万１２４９編で、代表標語には札幌市の片野ゆかりさん（３１）の「今を知り 過去を学んで 明日を読む」が選ばれた。
佳作には福島県郡山市の保育園児、浅野真緒さん（６）の「きょうもよめた すこしだけおねえさんになった」など１０編を選んだ。
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