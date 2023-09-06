米国務長官、ウクライナ訪問
2023年09月06日16時42分
【ミュンヘン時事】ウクライナのメディアは６日、ブリンケン米国務長官がキーウ（キエフ）に到着したと伝えた。バイデン米大統領も参加するインドでの２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）を前に、ウクライナへの米国の支援と連帯を改めて打ち出すとみられる。
米国務長官、ウクライナ訪問
2023年09月06日16時42分
【ミュンヘン時事】ウクライナのメディアは６日、ブリンケン米国務長官がキーウ（キエフ）に到着したと伝えた。バイデン米大統領も参加するインドでの２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）を前に、ウクライナへの米国の支援と連帯を改めて打ち出すとみられる。
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ウォール・ストリート・ジャーナル