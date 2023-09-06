セ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年09月06日16時28分
【出場選手登録】▽阪神・才木浩人投手▽巨人・高木京介投手▽中日・福敬登投手、福永裕基内野手
【同抹消】▽広島・森翔平投手▽中日・上田洸太朗投手、村松開人内野手（再登録は１６日以降）
セ・リーグ公示（６日） プロ野球
2023年09月06日16時28分
【出場選手登録】▽阪神・才木浩人投手▽巨人・高木京介投手▽中日・福敬登投手、福永裕基内野手
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