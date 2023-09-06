ホンダのＮ－ＢＯＸが３カ月ぶり首位 ８月の車名別新車販売
2023年09月06日15時19分
８月の国内新車販売台数の車名別ランキングは、ホンダの軽自動車「Ｎ―ＢＯＸ」が１万６８１２台と、３カ月ぶりに首位に返り咲いた。２位はトヨタ自動車の「ヤリス」、３位はダイハツ工業の軽「タント」が続いた。
Ｎ－ＢＯＸ、２年連続首位 ヤリス２位―昨年度の車名別新車販売
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が６日、発表した。
ホンダのＮ－ＢＯＸが３カ月ぶり首位 ８月の車名別新車販売
2023年09月06日15時19分
８月の国内新車販売台数の車名別ランキングは、ホンダの軽自動車「Ｎ―ＢＯＸ」が１万６８１２台と、３カ月ぶりに首位に返り咲いた。２位はトヨタ自動車の「ヤリス」、３位はダイハツ工業の軽「タント」が続いた。
Ｎ－ＢＯＸ、２年連続首位 ヤリス２位―昨年度の車名別新車販売
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が６日、発表した。
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