生活保護申請、３．８％増 厚労省
2023年09月06日11時00分
厚生労働省は６日、生活保護の６月分の申請件数が前年同月比３．８％増の２万１６８１件（速報値）だったと発表した。前年同月比で申請件数が増えるのは６カ月連続だが、伸び率は５カ月ぶりに１桁台にとどまった。
生活保護申請、３．８％増 厚労省
2023年09月06日11時00分
厚生労働省は６日、生活保護の６月分の申請件数が前年同月比３．８％増の２万１６８１件（速報値）だったと発表した。前年同月比で申請件数が増えるのは６カ月連続だが、伸び率は５カ月ぶりに１桁台にとどまった。
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