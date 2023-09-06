鈴木は８位 世界重量挙げ
2023年09月06日06時53分
重量挙げの世界選手権は５日、リヤドで行われ、女子４９キロ級で鈴木梨羅（ＡＬＳＯＫ）はスナッチ８０キロ、ジャーク１０７キロのトータル１８７キロで８位だった。安嶋千晶（Ｔｅａｍ ＳＡＧＡ ＳＳＰ）は１６位。 （時事）
鈴木は８位 世界重量挙げ
2023年09月06日06時53分
重量挙げの世界選手権は５日、リヤドで行われ、女子４９キロ級で鈴木梨羅（ＡＬＳＯＫ）はスナッチ８０キロ、ジャーク１０７キロのトータル１８７キロで８位だった。安嶋千晶（Ｔｅａｍ ＳＡＧＡ ＳＳＰ）は１６位。 （時事）
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