【共通ニュース】

◆概算要求１１４兆３８００億円 過去最大 国債利払い１２％増９．５兆円 ２４年度

◆大阪ＩＲ ３０年に開業延期 府・市、実施協定案を承認

◆金正恩氏、近く訪ロ プーチン氏と会談へ 米紙報道

◆南シナ海・ミャンマー焦点 ＡＳＥＡＮ首脳会議開幕

◆首相 改造明言せず外遊へ 肩すかし 自民やきもき 飛び交う臆測「解散騒動」酷似

◆日本版ＤＢＳ 有識者会議が報告書 性犯罪歴照会 実効性に課題 塾や学童保育は任意 前科のみ対象

◆消費支出 ７月５．０％減 物価高影響 ２年５ヵ月ぶり下げ幅

◆福原義春さん死去 資生堂名誉会長 文化振興 ９２歳

【日経】

◆三菱ＵＦＪ・みずほ デジタル通貨で連携 企業間決済を効率化(1)

◆アーム、最大７．７兆円で上場 米ナスダック アップルなど出資へ(1)

◆転出入届 オンラインで 来年度以降 役所へ行かず完結(1)

◆鉄鋼、重い脱炭素投資 国内勢全体で１０兆円必要 ＪＦＥ２１００億円調達発表(2)

◆中古車価格下げ続く 対ロ禁輸などで供給増 ８月(2)

◆年初来高値 全体の４割 日経平均３万３０００円回復 脱デフレ ゼンショー 構造改革 日立 けん引銘柄 裾野広がる(3)（続）