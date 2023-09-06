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６日の朝刊（都内最終版）☆２

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６日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年09月06日06時48分

【共通ニュース】
◆概算要求１１４兆３８００億円　過去最大　国債利払い１２％増９．５兆円　２４年度
◆大阪ＩＲ　３０年に開業延期　府・市、実施協定案を承認
◆金正恩氏、近く訪ロ　プーチン氏と会談へ　米紙報道
◆南シナ海・ミャンマー焦点　ＡＳＥＡＮ首脳会議開幕
◆首相　改造明言せず外遊へ　肩すかし　自民やきもき　飛び交う臆測「解散騒動」酷似
◆日本版ＤＢＳ　有識者会議が報告書　性犯罪歴照会　実効性に課題　塾や学童保育は任意　前科のみ対象
◆消費支出　７月５．０％減　物価高影響　２年５ヵ月ぶり下げ幅
◆福原義春さん死去　資生堂名誉会長　文化振興　９２歳
【日経】
◆三菱ＵＦＪ・みずほ　デジタル通貨で連携　企業間決済を効率化(1)
◆アーム、最大７．７兆円で上場　米ナスダック　アップルなど出資へ(1)
◆転出入届　オンラインで　来年度以降　役所へ行かず完結(1)
◆鉄鋼、重い脱炭素投資　国内勢全体で１０兆円必要　ＪＦＥ２１００億円調達発表(2)
◆中古車価格下げ続く　対ロ禁輸などで供給増　８月(2)
◆年初来高値　全体の４割　日経平均３万３０００円回復　脱デフレ　ゼンショー　構造改革　日立　けん引銘柄　裾野広がる(3)（続）

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