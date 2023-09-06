【ニューヨーク時事】連休明け５日のニューヨーク株式相場は、原油高に伴うインフレ懸念の浮上に押され、反落した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比１９５．７４ドル安の３万４６４１．９７ドル（暫定値）で終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１０．８６ポイント安の１万４０２０．９５で引けた。