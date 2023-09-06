ＮＹ原油続伸、８６ドル台 １０カ月ぶり高値
2023年09月06日05時35分
【ニューヨーク時事】連休明け５日のニューヨーク原油先物相場は、サウジアラビアとロシアの供給削減延長で需給逼迫（ひっぱく）懸念が強まり、８営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩは前週末終値比１．１４ドル高の１バレル＝８６．６９ドルと、約１０カ月ぶりの高値で取引を終えた。
ＮＹ原油続伸、８６ドル台 １０カ月ぶり高値
2023年09月06日05時35分
【ニューヨーク時事】連休明け５日のニューヨーク原油先物相場は、サウジアラビアとロシアの供給削減延長で需給逼迫（ひっぱく）懸念が強まり、８営業日続伸した。米国産標準油種ＷＴＩは前週末終値比１．１４ドル高の１バレル＝８６．６９ドルと、約１０カ月ぶりの高値で取引を終えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル