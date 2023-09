サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 資産の可視化とセキュリティーの大手企業であるアーミスは、グローバル企業に脅威を及ぼす最もリスクの高いコネクテッド・アセットを特定する新たな調査結果を発表しました。調査結果では、デバイス・クラスにわたるさまざまなコネクテッド・アセットを通じて組織にもたらされるリスクを明らかにし、組織の攻撃対象領域全体をリアルタイムで保護する包括的なセキュリティー戦略の必要性を強調しています。

Source: Data from the Armis Asset Intelligence Engine collected between August 2022 and July 2023.