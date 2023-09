アーカンソー州スプリングデール--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界最大級の食品会社であるタイソン・フーズ(NYSE:TSN)と、自律走行型ミドルマイル・ロジスティクスのリーダーであるガティックAI(以下ガティック)は、アーカンソー州北西部におけるタイソン・フーズのルート強化のため、自律走行型の冷蔵ボックストラックを配備する複数年提携を発表しました。1日18時間稼動するトラックは、アーカンソー州ロジャースとスプリングデールにある同社の配送・貯蔵施設にタイソン(Tyson®)、ジミー・ディーン(Jimmy Dean®)、そしてボールパーク(BallPark®)の製品を中心に配送します。

Gatik, the leader in autonomous middle mile logistics, will deploy autonomous refrigerated box trucks for Tyson Foods, one of the world's largest food companies. Operating 18 hours a day, Gatik's trucks will deliver Tyson products to distribution and storage facilities and provide Tyson with a more responsive, high-frequency approach to goods movement. (Photo: Business Wire)