ダラス--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- ワクワクで彩るー象徴的なビューティーブランドで起業家精神にあふれたグローバル企業であるメアリー・ケイは、ユーロモニターインターナショナルにより、世界一のスキンケアとカラー化粧品の直販ブランド*に選ばれました。この栄誉は、創業60 周年を迎えた当社が、メアリー・ケイ・アッシュの「昔も今も、そしてこれからも女性に力を与える」という言葉を受け継ぐものです。

