バージニア州マクリーン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- エア・カナダと、世界最大級の衛星・地上統合ネットワークを運営し、機内接続(IFC)のプロバイダーであるインテルサットは、インテルサットがエア・カナダの100機近くの航空機に、リージョナル・ジェット機用の新しいマルチ軌道電子制御アレイ(ESA)アンテナを含む接続システムを追加提供することで合意したと発表しました。

Intelsat currently operates in-flight internet on 240 aircraft spanning Air Canada, Rouge and Air Canada Express. The new program includes IFC installations on three types of Air Canada aircraft. (Photo: Business Wire)