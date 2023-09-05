ＮＹ円、一時１４７円台半ば １０カ月ぶり安値
2023年09月05日23時13分
【ニューヨーク時事】連休明け５日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いの流れが加速し、円相場は一時１ドル＝１４７円台半ばに下落、約１０カ月ぶりの安値を付けた。午前９時現在は１４７円１５～２５銭と、前週末午後５時比９４銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、一時１４７円台半ば １０カ月ぶり安値
2023年09月05日23時13分
【ニューヨーク時事】連休明け５日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いの流れが加速し、円相場は一時１ドル＝１４７円台半ばに下落、約１０カ月ぶりの安値を付けた。午前９時現在は１４７円１５～２５銭と、前週末午後５時比９４銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル