広島がサヨナラ勝ち。１点を追う九回２死三塁から野間の内野安打で同点。延長十回２死一、二塁から堂林の中前打で決着をつけた。５番手の中崎が今季初勝利。ＤｅＮＡは終盤にリードを奪うなど粘ったが、最後は山崎が踏ん張れなかった。