西武が零封勝ちで３連敗を免れた。八回に蛭間の左翼線二塁打で均衡を破ると、渡部が２ランで続いて計３点を奪った。投手陣も踏ん張り、２番手の田村が２年ぶりの白星。オリックスは打線がつながりを欠き、要所での拙守も響いた。