日本が初黒星 野球Ｕ１８Ｗ杯
2023年09月05日21時39分
野球のＵ１８（１８歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は５日、台北などで１次リーグ最終戦が行われ、２次リーグ進出を決めているＢ組の日本はオランダに０―１で敗れ、同組を４勝１敗で終えた。
日本は打線が１安打と振るわず、先発の高橋（宮城・仙台育英）が三回に決勝点を許した。 （時事）
日本が初黒星 野球Ｕ１８Ｗ杯
2023年09月05日21時39分
野球のＵ１８（１８歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）は５日、台北などで１次リーグ最終戦が行われ、２次リーグ進出を決めているＢ組の日本はオランダに０―１で敗れ、同組を４勝１敗で終えた。
日本は打線が１安打と振るわず、先発の高橋（宮城・仙台育英）が三回に決勝点を許した。 （時事）
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