阪神が４連勝 プロ野球・中日―阪神
2023年09月05日21時12分
阪神が４連勝。一回に中野の三塁打、敵失、坂本の犠飛で３点を先取。三回はノイジーの二塁打と木浪の犠飛で２点。四回にも佐藤輝の三塁打などで３点を加えた。西勇は７回２失点で６月以来となる６勝目。中日は涌井が一回から崩れた。
阪神が４連勝 プロ野球・中日―阪神
2023年09月05日21時12分
阪神が４連勝。一回に中野の三塁打、敵失、坂本の犠飛で３点を先取。三回はノイジーの二塁打と木浪の犠飛で２点。四回にも佐藤輝の三塁打などで３点を加えた。西勇は７回２失点で６月以来となる６勝目。中日は涌井が一回から崩れた。
こんな記事も
スポーツ総合
日本、タイに敗れる アジア女子バレー(09/06 00:18)
スペイン連盟がキス問題で謝罪 「全く容認できない行為」―サッカー(09/06 00:05)
米国、セルビアが４強 バスケＷ杯(09/05 23:52)
広島の堂林、チーム救う一打 プロ野球(09/05 23:21)
プロ野球・ひとこと(09/05 23:21)
ロッテの小島、自覚十分に 長打許さず無失点―プロ野球(09/05 23:03)
ヤクルトの村上、終盤に痛い失策 プロ野球(09/05 23:03)
オリックス、打線が深刻 プロ野球(09/05 23:00)
山川選手、球団施設で練習 プロ野球・西武(09/05 22:43)
広島がサヨナラ勝ち プロ野球・広島―ＤｅＮＡ(09/05 22:26)
西武の渡部、価値ある一発 プロ野球(09/05 22:20)
ソフトバンクのスチュワート乱調 プロ野球(09/05 22:20)
緊急事態でしぶとく プロ野球・巨人(09/05 22:11)
セ・リーグ個人投手成績 （５日現在）(09/05 22:05)
セ・リーグチーム成績表 （５日現在）(09/05 22:04)
セ・リーグ個人打撃成績 （５日現在）(09/05 22:03)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （５日現在）(09/05 22:03)
流「勝たせたい」 ラグビーＷ杯(09/05 22:00)
プロ野球速報 （５日）(09/05 21:54)
プロ野球速報 （５日）(09/05 21:54)
パ・リーグ個人投手成績 （５日現在）(09/05 21:54)
１番森下、自分のスタイルで 打線引っ張る２得点―プロ野球・阪神(09/05 21:53)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （５日現在）(09/05 21:52)
パ・リーグチーム成績表 （５日現在）(09/05 21:52)
パ・リーグ個人打撃成績 （５日現在）(09/05 21:52)
ロッテの小島が８勝目 プロ野球・ソフトバンク―ロッテ(09/05 21:47)
西武が零封勝ち プロ野球・オリックス―西武(09/05 21:47)
東農大ボクシング部員逮捕 ４人目、大麻リキッド所持容疑―警視庁(09/05 21:39)
日本が初黒星 野球Ｕ１８Ｗ杯(09/05 21:39)
中日の涌井、流れ呼び込めず プロ野球(09/05 21:37)