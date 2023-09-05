阪神が４連勝。一回に中野の三塁打、敵失、坂本の犠飛で３点を先取。三回はノイジーの二塁打と木浪の犠飛で２点。四回にも佐藤輝の三塁打などで３点を加えた。西勇は７回２失点で６月以来となる６勝目。中日は涌井が一回から崩れた。