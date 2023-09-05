製油所跡地を次世代エネ供給基地に ＥＮＥＯＳＨＤと和歌山県が中間報告
2023年09月05日19時46分
今秋に稼働を停止するＥＮＥＯＳホールディングス（ＨＤ）の和歌山製油所（和歌山県有田市）の跡地について、同社と和歌山県など地元自治体は５日、次世代エネルギーを供給する「未来環境供給基地」として活用する方針を盛り込んだ中間報告を発表した。２０２６年度に「持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）」の生産開始を目指す。
製油所跡地を次世代エネ供給基地に ＥＮＥＯＳＨＤと和歌山県が…
2023年09月05日19時46分
今秋に稼働を停止するＥＮＥＯＳホールディングス（ＨＤ）の和歌山製油所（和歌山県有田市）の跡地について、同社と和歌山県など地元自治体は５日、次世代エネルギーを供給する「未来環境供給基地」として活用する方針を盛り込んだ中間報告を発表した。２０２６年度に「持続可能な航空燃料（ＳＡＦ）」の生産開始を目指す。
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