パが追加日程発表 プロ野球
2023年09月05日17時54分
パ・リーグは５日、予備日となっていた２２日の楽天―日本ハム（楽天）を正式日程にすると発表した。試合開始は午後６時。
パが追加日程発表 プロ野球
2023年09月05日17時54分
パ・リーグは５日、予備日となっていた２２日の楽天―日本ハム（楽天）を正式日程にすると発表した。試合開始は午後６時。
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