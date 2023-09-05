６日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年09月05日17時37分
▽楽天・則本―日本ハム・加藤貴（楽天モバイルパーク宮城）
▽オリックス・黒木―西武・今井（ほっともっと神戸）
▽ソフトバンク・有原―ロッテ・西野（福岡ペイペイドーム）
６日の予告先発投手 プロ野球パ・リーグ
2023年09月05日17時37分
▽楽天・則本―日本ハム・加藤貴（楽天モバイルパーク宮城）
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