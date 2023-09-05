円、１４６円台後半 ロンドン外為
2023年09月05日17時28分
【ロンドン時事】５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台後半に下落した。午前９時現在は１４６円８６～９６銭と、前日午後４時比４６銭の円安・ドル高。
円、１４６円台後半 ロンドン外為
2023年09月05日17時28分
【ロンドン時事】５日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４６円台後半に下落した。午前９時現在は１４６円８６～９６銭と、前日午後４時比４６銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル