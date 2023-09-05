パ・リーグ公示（５日） プロ野球
2023年09月05日16時22分
【出場選手登録】▽オリックス・曽谷龍平投手、杉本裕太郎外野手▽ロッテ・荻野貴司外野手▽日本ハム・加藤貴之投手
【同抹消】▽オリックス・ゴンザレス内野手（再登録は１５日以降）
パ・リーグ公示（５日） プロ野球
2023年09月05日16時22分
【出場選手登録】▽オリックス・曽谷龍平投手、杉本裕太郎外野手▽ロッテ・荻野貴司外野手▽日本ハム・加藤貴之投手
【同抹消】▽オリックス・ゴンザレス内野手（再登録は１５日以降）
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