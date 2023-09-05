大正製薬は５日、ドリンク剤「リポビタン」シリーズ１８品目を１０月２日出荷分から値上げすると発表した。上げ幅は希望小売価格の６～１３％。原材料やエネルギーの価格高騰を受けた措置。



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リポビタンＤ（１００ミリリットル入り）は税込み１６１円から１８０円に、「リポビタンＤスーパー」（同）は２７５円から２９６円にそれぞれ値上げする。