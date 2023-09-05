９７円高の３万３０３６円７６銭 ５日の平均株価
2023年09月05日15時08分
５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３０３６円７６銭と前日終値比９７円５８銭高で終わった。出来高は概算で１３億４７００万株。
９７円高の３万３０３６円７６銭 ５日の平均株価
2023年09月05日15時08分
５日の東京株式市場の日経平均株価は、３万３０３６円７６銭と前日終値比９７円５８銭高で終わった。出来高は概算で１３億４７００万株。
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