円相場、１４６円５３～５４銭 ５日午前９時現在
2023年09月05日09時06分
５日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４６円５３～５４銭と、前日（１４６円４０～４１銭）に比べ１３銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４６円５３～５４銭 ５日午前９時現在
2023年09月05日09時06分
５日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４６円５３～５４銭と、前日（１４６円４０～４１銭）に比べ１３銭の円安・ドル高となった。
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