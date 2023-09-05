畑岡は１８位 女子ゴルフ世界ランク
2023年09月05日08時24分
女子ゴルフの最新世界ランキングが４日付で発表され、畑岡奈紗は前週から三つ下げて１８位だった。古江彩佳は一つ上げて２１位、笹生優花は２３位、山下美夢有は２４位。
１位はリリア・ブ（米国）。 （時事）
畑岡は１８位 女子ゴルフ世界ランク
2023年09月05日08時24分
女子ゴルフの最新世界ランキングが４日付で発表され、畑岡奈紗は前週から三つ下げて１８位だった。古江彩佳は一つ上げて２１位、笹生優花は２３位、山下美夢有は２４位。
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