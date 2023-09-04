Ｊリーグ出場停止選手（４日）
2023年09月04日18時18分
【Ｊ１】（第２７節）
▽鹿島・仲間隼斗▽京都・川崎颯太▽Ｇ大阪・権敬源▽広島・川村拓夢
【Ｊ２】（第３４節）
▽山形・山田拓巳▽清水・カルリーニョスジュニオ▽磐田・上原力也▽山口・生駒仁
【Ｊ３】（第２６節）
▽相模原・加藤大育▽岐阜・宇賀神友弥▽鳥取・重松健太郎▽愛媛・ベンダンカン▽宮崎・青山生
Ｊリーグ出場停止選手（４日）
2023年09月04日18時18分
【Ｊ１】（第２７節）
▽鹿島・仲間隼斗▽京都・川崎颯太▽Ｇ大阪・権敬源▽広島・川村拓夢
【Ｊ２】（第３４節）
▽山形・山田拓巳▽清水・カルリーニョスジュニオ▽磐田・上原力也▽山口・生駒仁
【Ｊ３】（第２６節）
▽相模原・加藤大育▽岐阜・宇賀神友弥▽鳥取・重松健太郎▽愛媛・ベンダンカン▽宮崎・青山生
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