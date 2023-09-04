円、１４６円台半ば ロンドン外為
2023年09月04日17時25分
【ロンドン時事】週明け４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国市場が祝日のため休場で手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４６円台半ばに下落した。午前９時現在は１４６円３６～４６銭と、前週末午後４時比４０銭の円安・ドル高。
円、１４６円台半ば ロンドン外為
2023年09月04日17時25分
【ロンドン時事】週明け４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、米国市場が祝日のため休場で手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４６円台半ばに下落した。午前９時現在は１４６円３６～４６銭と、前週末午後４時比４０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル