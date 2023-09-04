中部電、遠山川水力発電所を着工 長野県飯田市
2023年09月04日16時53分
中部電力は４日、遠山川水力発電所（長野県飯田市）の工事を開始したと発表した。出力は１万１４００キロワット。６月の豪雨によりアクセス道路の一部が損壊したため、運転開始時期は未定。
中部電、遠山川水力発電所を着工 長野県飯田市
2023年09月04日16時53分
中部電力は４日、遠山川水力発電所（長野県飯田市）の工事を開始したと発表した。出力は１万１４００キロワット。６月の豪雨によりアクセス道路の一部が損壊したため、運転開始時期は未定。
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