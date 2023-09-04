Ｇ２０に李首相が出席 習氏の参加見送り―中国
2023年09月04日16時22分
【北京時事】中国外務省は４日、李強首相が２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に出席すると発表した。習近平国家主席の参加は見送られたもようだ。
Ｇ２０に李首相が出席 習氏の参加見送り―中国
2023年09月04日16時22分
【北京時事】中国外務省は４日、李強首相が２０カ国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に出席すると発表した。習近平国家主席の参加は見送られたもようだ。
こんな記事も
国際用語
国際
Ｇ２０に李首相が出席 習氏の参加見送り―中国(09/04 16:22)
戦争「なぜ繰り返すのか」 黒柳徹子さん、来年ユニセフ大使４０年(09/04 14:32)
「停止命令従わず」と釈明 水上バイク観光客射殺―アルジェリア(09/04 14:15)
野戦軍事法廷を廃止 内戦下で数千人処刑か―シリア(09/04 14:10)
英の一方的和解に異議 法的措置検討―アイルランド(09/04 14:06)
メニューより小さい？ 「写真詐欺」で訴訟に―米バーガーキング(09/04 13:32)
気候変動でカキ受難 水温上昇や洪水、減産招く―豪(09/04 13:32)
「海の癒やし」を世界へ レジンアート、邦人が米で一歩(09/04 13:31)
エリトリア人１０００人追放検討 テルアビブで衝突―イスラエル首相(09/04 11:55)
１日８７２人、今年最多更新 不法移民、仏から海峡横断―英(09/04 11:17)
ハッカー攻撃で中国に抗議 「信頼構築が困難」―米商務長官(09/04 09:38)
習氏Ｇ２０欠席に「失望」 米大統領(09/04 09:19)
日本企業にラブコール 独家電市、来年１００周年―運営トップ(09/04 07:40)
砂漠ぬかるみ数千人立ち往生 野外行事で大雨、１人死亡―米ネバダ(09/04 07:31)
ウクライナ大統領、レズニコフ国防相解任 後任にタタール系ウメロフ氏(09/04 07:17)
ナイジェリア、Ｇ２０入り申請を検討(09/04 06:56)
続く戦闘、２日で２５人死亡 スーダン(09/04 06:21)
ウクライナ大富豪を拘束 ゼレンスキー氏後ろ盾、汚職対策で(09/03 21:26)
山崎亮汰さんが３位 ブゾーニ国際ピアノコンクール―イタリア(09/03 21:21)
戦勝記念日、反日デモ警戒 処理水で感情悪化も―習政権、抗日宣伝控えめ・北京(09/03 20:31)
ウクライナ穀物合意、復活難航か ４日にロシア・トルコ首脳会談(09/03 17:25)
ロシア初の「対日戦勝記念日」 極東で行事、メドベージェフ氏参加(09/03 15:11)
ビル・リチャードソン氏死去、７５歳 元米国連大使、北朝鮮と交渉も(09/03 11:23)
正恩氏、船舶エンジン製造企業を視察 北朝鮮、海軍力重視(09/03 11:13)
「長距離巡航ミサイル」２発発射 戦術核攻撃を想定―北朝鮮(09/03 09:57)
米大統領、フロリダ州視察 ハリケーン被災地の支援表明(09/03 07:42)
米企業、大幅賃上げ相次ぐ 物価高に配慮、５割増も(09/03 07:11)
バイデン政権、「和解」仲介へ積極外交 大統領選見据え中東安定化―サウジ・イスラエル国交正常化(09/03 07:10)
アフリカでのビジネス有利に ＡＵのＧ２０参加―インド経済団体会長(09/03 07:08)
ＡＵの正式参加に奔走 Ｇ２０議長国、影響力誇示へ―インド(09/03 07:06)
ウォール・ストリート・ジャーナル