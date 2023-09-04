男子ゴルフの最新世界ランキングが３日付で発表され、松山英樹は前週から一つ上げて３５位だった。日本ツアーで今季２勝目を挙げた金谷拓実が１３２位から１２０位に浮上。中島啓太は１２４位。

１位のスコッティー・シェフラー（米国）ら上位に変動はなかった。 （時事）