１８９円高の３万２８９９円９９銭 ４日午前の平均株価
2023年09月04日11時49分
４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２８９９円９９銭と前週末終値比１８９円３７銭高で終わった。出来高は概算で６億５４００万株。
１８９円高の３万２８９９円９９銭 ４日午前の平均株価
2023年09月04日11時49分
４日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２８９９円９９銭と前週末終値比１８９円３７銭高で終わった。出来高は概算で６億５４００万株。
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