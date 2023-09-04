円相場、１４６円０６～０７銭 ４日午前９時現在
2023年09月04日09時05分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４６円０６～０７銭と、前週末（１４５円４１～４２銭）に比べ６５銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４６円０６～０７銭 ４日午前９時現在
2023年09月04日09時05分
４日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４６円０６～０７銭と、前週末（１４５円４１～４２銭）に比べ６５銭の円安・ドル高となった。
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