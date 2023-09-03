序盤から点を取り合い、巨人が打ち勝った。３点を追う四回に丸の右前打で１点。五回は岡本和がソロを放ち、八回に丸の右前打で同点。九回に門脇の左前打で勝ち越した。中川が９セーブ目。ＤｅＮＡはリードを守れず、連勝は４でストップ。