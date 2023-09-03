ソフトバンクが逃げ切った。同点の三回に甲斐のソロで勝ち越し。七回には近藤の中前打で加点した。先発の森は六回途中まで１失点と粘り、４月２７日以来の２勝目。オスナが２０セーブ目を挙げた。西武は終盤反撃も一歩及ばなかった。