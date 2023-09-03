セ・リーグ公示（３日）
2023年09月03日16時28分
【出場選手登録】▽ヤクルト・吉村貢司郎投手、丸山翔大投手▽巨人・松井颯投手、井上温大投手
【同抹消】▽ヤクルト・ピーターズ投手▽ＤｅＮＡ・石川達也投手▽阪神・青柳晃洋投手▽巨人・横川凱投手、三上朋也投手（再登録は１３日以降）
セ・リーグ公示（３日）
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【出場選手登録】▽ヤクルト・吉村貢司郎投手、丸山翔大投手▽巨人・松井颯投手、井上温大投手
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