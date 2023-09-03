セ・リーグ公示（３日）
2023年09月03日16時28分
【出場選手登録】▽ヤクルト・吉村貢司郎投手、丸山翔大投手▽巨人・松井颯投手、井上温大投手
【同抹消】▽ヤクルト・ピーターズ投手▽ＤｅＮＡ・石川達也投手▽阪神・青柳晃洋投手▽巨人・横川凱投手、三上朋也投手（再登録は１３日以降）
セ・リーグ公示（３日）
2023年09月03日16時28分
【出場選手登録】▽ヤクルト・吉村貢司郎投手、丸山翔大投手▽巨人・松井颯投手、井上温大投手
【同抹消】▽ヤクルト・ピーターズ投手▽ＤｅＮＡ・石川達也投手▽阪神・青柳晃洋投手▽巨人・横川凱投手、三上朋也投手（再登録は１３日以降）
こんな記事も
野球
プロ野球・ひとこと(09/03 20:51)
プロ野球速報 （３日）(09/03 20:47)
プロ野球速報 （３日）(09/03 20:47)
日本、米国破り３連勝 野球Ｕ１８Ｗ杯(09/03 20:36)
広島の九里、力投報われず プロ野球(09/03 20:16)
中日の柳、久々白星に笑顔 「やっぱりいいな」―プロ野球(09/03 20:10)
東洋大の岩崎、うれしい初完封 東都大学野球(09/03 20:00)
楽天の荘司が３勝目 プロ野球・ロッテ―楽天(09/03 19:45)
パ・リーグ個人投手成績 （３日現在）(09/03 19:42)
パ・リーグチーム成績表 （３日現在）(09/03 19:41)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （３日現在）(09/03 19:40)
パ・リーグ個人打撃成績 （３日現在）(09/03 19:40)
「ラストチャンス」の思いで 森、３カ月ぶり先発で力投―プロ野球・ソフトバンク(09/03 19:39)
東洋大、日大が勝ち点 中大は青学大に雪辱―東都大学野球(09/03 18:49)
オリックスの佐野皓、起用に応える プロ野球(09/03 18:18)
中日の柳が４勝目 プロ野球・広島―中日(09/03 17:18)
日大の坂尾、故郷で力投 東都大学野球(09/03 17:14)
オリックス接戦制す プロ野球・日本ハム―オリックス(09/03 16:48)
ソフトバンク逃げ切る プロ野球・西武―ソフトバンク(09/03 16:48)
セ・リーグ公示（３日）(09/03 16:33)
セ・リーグ公示（３日）(09/03 16:28)
高部、全治３カ月 プロ野球・ロッテ(09/03 15:40)
吉田、３試合ぶりの安打 米大リーグ(09/03 14:33)
菊池、遠い白星 米大リーグ(09/03 14:26)
パ・リーグ公示（３日） プロ野球(09/03 14:10)
米大リーグ・談話(09/03 13:07)
２日の日本選手 米大リーグ(09/03 12:45)
大谷は無安打３四球 菊池は５敗目―米大リーグ(09/03 12:45)
セ・リーグ公示（３日） プロ野球(09/03 11:51)
パ・リーグ公示（３日） プロ野球(09/03 11:51)