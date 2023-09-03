吉田がフル出場 米ＭＬＳサッカー
2023年09月03日16時09分
【ロサンゼルス時事】米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）は２日、各地で行われ、吉田麻也のロサンゼルス・ギャラクシーは本拠地でヒューストン・ダイナモと対戦し、０―０で引き分けた。吉田はセンターバックでフル出場し、チーム加入後２勝１分け。
吉田がフル出場 米ＭＬＳサッカー
2023年09月03日16時09分
【ロサンゼルス時事】米メジャーリーグ・サッカー（ＭＬＳ）は２日、各地で行われ、吉田麻也のロサンゼルス・ギャラクシーは本拠地でヒューストン・ダイナモと対戦し、０―０で引き分けた。吉田はセンターバックでフル出場し、チーム加入後２勝１分け。
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