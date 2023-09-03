米大リーグ・談話
2023年09月03日13時07分
◇悔しいの一言
ブルージェイズ・菊池 大事な試合だったから、しっかり勝ち切りたかった。悔しいの一言。（時事）
米大リーグ・談話
2023年09月03日13時07分
◇悔しいの一言
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