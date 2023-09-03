米大リーグ・談話
2023年09月03日13時07分
◇悔しいの一言
ブルージェイズ・菊池 大事な試合だったから、しっかり勝ち切りたかった。悔しいの一言。（時事）
米大リーグ・談話
2023年09月03日13時07分
◇悔しいの一言
ブルージェイズ・菊池 大事な試合だったから、しっかり勝ち切りたかった。悔しいの一言。（時事）
こんな記事も
野球
プロ野球速報 （３日）(09/03 16:18)
プロ野球速報 （３日）(09/03 16:18)
高部、全治３カ月 プロ野球・ロッテ(09/03 15:40)
吉田、３試合ぶりの安打 米大リーグ(09/03 14:33)
菊池、遠い白星 米大リーグ(09/03 14:26)
パ・リーグ公示（３日） プロ野球(09/03 14:10)
米大リーグ・談話(09/03 13:07)
２日の日本選手 米大リーグ(09/03 12:45)
大谷は無安打３四球 菊池は５敗目―米大リーグ(09/03 12:45)
セ・リーグ公示（３日） プロ野球(09/03 11:51)
パ・リーグ公示（３日） プロ野球(09/03 11:51)
エンゼルスの大谷敬遠で敵地ブーイング 米大リーグ(09/03 10:03)
帰ってきた首位打者 宮崎、淡々と３安打４打点―プロ野球・ＤｅＮＡ(09/02 23:31)
巨人、苦しい野手登板 プロ野球(09/02 23:07)
ヤクルト、３連覇消える プロ野球(09/02 22:49)
「理想的」に一挙４点 プロ野球・ソフトバンク(09/02 22:49)
日本は開幕２連勝 野球Ｕ１８Ｗ杯(09/02 22:40)
佐藤輝、ポール直撃３ラン プロ野球・阪神(09/02 22:39)
プロ野球・ひとこと(09/02 22:36)
楽天の田中将、チーム勝利を喜ぶ プロ野球(09/02 22:20)
パ・リーグ個人投手成績 （２日現在）(09/02 21:58)
パ・リーグチーム成績表 （２日現在）(09/02 21:58)
パ・リーグ個人打撃成績 （２日現在）(09/02 21:56)
パ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）(09/02 21:56)
板東が５勝目 プロ野球・西武―ソフトバンク(09/02 21:52)
阿部が決勝打 プロ野球・ロッテ―楽天(09/02 21:52)
セ・リーグ個人投手成績 （２日現在）(09/02 21:47)
セ・リーグチーム成績表 （２日現在）(09/02 21:46)
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２日現在）(09/02 21:45)
セ・リーグ個人打撃成績 （２日現在）(09/02 21:45)