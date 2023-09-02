ＤｅＮＡが大勝で４連勝。一回に桑原の適時二塁打、佐野の適時打などで３点を先制。二回には宮崎の左前打で１点を追加。六回に３点、七回には５点を奪って突き放した。石田は５回２失点で４勝目。巨人は投手陣が崩れ、拙守も響いた。