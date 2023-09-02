磐田は秋田と分ける Ｊ２
2023年09月02日21時33分
明治安田Ｊ２リーグは２日、秋田市のソユースタジアムなどで第３３節の２試合が行われ、前節２位の磐田は秋田と１―１で引き分け、勝ち点５８とした。４位の東京Ｖは金沢に３―０で勝ち、同５６。
磐田は秋田と分ける Ｊ２
2023年09月02日21時33分
明治安田Ｊ２リーグは２日、秋田市のソユースタジアムなどで第３３節の２試合が行われ、前節２位の磐田は秋田と１―１で引き分け、勝ち点５８とした。４位の東京Ｖは金沢に３―０で勝ち、同５６。
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