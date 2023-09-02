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中村元法相死去、８９歳

中村元法相死去、８９歳

2023年09月02日19時57分

　小渕内閣で法相を務めた自民党元衆院議員の中村正三郎（なかむら・しょうざぶろう）氏が１日、死去した。８９歳。千葉県出身。葬儀の日程は未定。
　１９７９年の衆院選で初当選。９１年に宮沢内閣の環境庁長官として初入閣した。９８年に法相に就任したが、米国俳優の入国関係書類私蔵疑惑などを受け、９９年に辞任に追い込まれた。９期務め、２００５年の「郵政解散」を機に政界を引退した。

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