北朝鮮、「日本の軍拡、境界越える」 米長距離ミサイル調達を非難
2023年09月02日16時53分
【ソウル時事】北朝鮮外務省は２日、日本研究所のキム・ソルファ研究員名義の論評を発表し、「日本の危険極まりない軍備拡張策動が境界線を越えている」と非難した。日本が敵の射程圏外から攻撃できる長距離のスタンド・オフ・ミサイルを米国から調達する方針に警戒感を示した。朝鮮中央通信が伝えた。
北朝鮮、「日本の軍拡、境界越える」 米長距離ミサイル調達を非…
2023年09月02日16時53分
【ソウル時事】北朝鮮外務省は２日、日本研究所のキム・ソルファ研究員名義の論評を発表し、「日本の危険極まりない軍備拡張策動が境界線を越えている」と非難した。日本が敵の射程圏外から攻撃できる長距離のスタンド・オフ・ミサイルを米国から調達する方針に警戒感を示した。朝鮮中央通信が伝えた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル