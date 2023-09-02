セ・リーグ公示（２日） プロ野球
2023年09月02日16時37分
【出場選手登録】▽ヤクルト・松本直樹捕手▽巨人・梶谷隆幸外野手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
【同抹消】▽ヤクルト・中村悠平捕手▽巨人・松田宣浩内野手（以上、特例２０２３）
セ・リーグ公示（２日） プロ野球
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【出場選手登録】▽ヤクルト・松本直樹捕手▽巨人・梶谷隆幸外野手（以上、感染拡大防止特例２０２３）
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